За 4 года семейный приют получили 133 одиноких пенсионера области

Во Владимирской области успешно реализуется программа устройства одиноких пенсионеров в приемные семьи. За 4 года семейный приют и уход получили 133 пожилых человека.

В основном, приемные семьи создаются в сельской местности. Тем, кто помогает пенсионерам, выплачивается каждый месяц более 4,5 тысяч рублей. Те, кто приютили инвалида первой группы, получают более 5,5 тысяч.

Напомним, желающие приютить пожилого человека проходят обучение в «Школе приемной семьи». С кандидатами работают социальные работники, психологи. Только потом возможно заключение трехстороннего договора между семьей-помощником, её подопечным и учреждением социального обслуживания. При этом специалисты комплексных центров социальной защиты населения ежемесячно посещают такие семьи, ведут контроль, оценивают условия проживания подопечного, отношения между ним и приёмной семьёй.

Автор: Владимирская служба новостей