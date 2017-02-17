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Новости
17.02.2017 13:55

За 4 года семейный приют получили 133 одиноких пенсионера области
Во Владимирской области успешно реализуется программа устройства одиноких пенсионеров в приемные семьи. За 4 года семейный приют и уход получили 133 пожилых человека. 
В основном, приемные семьи создаются в сельской местности. Тем, кто помогает пенсионерам, выплачивается каждый месяц более 4,5 тысяч рублей. Те, кто приютили инвалида первой группы, получают более 5,5 тысяч. 
Напомним, желающие приютить пожилого человека проходят обучение в «Школе приемной семьи». С кандидатами работают социальные работники, психологи. Только потом возможно заключение трехстороннего договора между семьей-помощником, её подопечным и учреждением социального обслуживания. При этом специалисты комплексных центров социальной защиты населения ежемесячно посещают такие семьи, ведут контроль, оценивают условия проживания подопечного, отношения между ним и приёмной семьёй. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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