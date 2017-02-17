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Новости
17.02.2017 11:38

В 33 регионе требуются оператор котельной, парикмахер, повар, токарь, швея и электромонтёр.
На 1 января 2017 года на учёте в центрах занятости населения региона состоит более 8,5 тысяч безработных граждан, что на 2 тысячи меньше, чем год назад. Об этом сообщил директор  департамента по труду и занятости  Андрей Григорьев. Что касается вакансий, то на данный момент их более 14 тысяч. Больше всего работников требуется в городах Владимир и Ковров, а также в Петушинском и Собинском районах. Наиболее востребованы - оператор котельной, парикмахер, повар, токарь, швея и электромонтёр. 
Отметим, в прошлом году в центры занятости обратилось около 50 тысяч человек, больше 31 тысячи было трудоустроено. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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