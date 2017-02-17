Объявлен сбор финансовой помощи на лечение Розы Киямовой

Объявлен сбор финансовой помощи на лечение бессменного руководителя благотворительного фонда «Сотвори добро» Розы Киямовой. У известного общественного деятеля обнаружено онкологическое заболевание.

Многие владимирцы лично знают Розу Киямову. Нет детского дома, коррекционной школы или воинской части, в которую бы она не возила подарки, медикаменты или предметы первой необходимости, много помогала онкобольным.

Открыт сбор денег на послеоперационное восстановление Розы Хамзаевны (операция намечена на 12 марта).





Реквизиты Владимирского БФ «Сотвори добро»

ИНН: 3302015249 КПП: 332801001

БИК: 041708602

р/с: 40703810410020100032

к/с: 30101810000000000602

Отделение № 8611 Сбербанка России

В тексте платежного поручения указать: Благотворительная помощь для Киямовой Р.Х.

При платеже через Интернет нужно выбирать Юридическое лицо.





Автор: Владимирская служба новостей