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Новости
17.02.2017 09:47

В 33 регион незаконно ввезли санкционные продукты
В 33 регион незаконно ввезли санкционные продукты. На территории оптово-розничного рынка в городе Владимир сотрудники Россельхознадзора совместно с Транспортной прокуратурой обнаружили около 240 килограммов свежих томатов, более 7 килограммов  томатов Черри и 57 килограммов капусты. Странами происхождения данных продуктов значились Турция и Польша. 
Выявленная продукция была изъята и уничтожена на полигоне ТБО «Марьинский» Камешковского р-на.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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