В 33 регион незаконно ввезли санкционные продукты

В 33 регион незаконно ввезли санкционные продукты. На территории оптово-розничного рынка в городе Владимир сотрудники Россельхознадзора совместно с Транспортной прокуратурой обнаружили около 240 килограммов свежих томатов, более 7 килограммов томатов Черри и 57 килограммов капусты. Странами происхождения данных продуктов значились Турция и Польша.

Выявленная продукция была изъята и уничтожена на полигоне ТБО «Марьинский» Камешковского р-на.





Автор: Владимирская служба новостей