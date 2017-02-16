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Новости
16.02.2017 16:30

Убийство или самоубийство?
Следователи начали проверку по факту гибели александровского бизнесмена. По предварительнным данным, накануне супруга мужчины обнаружила его без признаков жизни в бане. Его смерть наступила от огнестрельного ранения. 
Осмотр места происшествия указывают на отсутствие криминальной составляющей.
Известно, что мужчина являлся совладельцем торговой компании, занимающейся реализацией продовольственных и промышленных товаров, в последнее время он высказывал близким опасения в обнаружении недостатков в финансово-хозяйственной деятельности компании и переживал за результаты предстоящей проверки со стороны контрольного государственного органа.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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