Убийство или самоубийство?

Следователи начали проверку по факту гибели александровского бизнесмена. По предварительнным данным, накануне супруга мужчины обнаружила его без признаков жизни в бане. Его смерть наступила от огнестрельного ранения.

Осмотр места происшествия указывают на отсутствие криминальной составляющей.

Известно, что мужчина являлся совладельцем торговой компании, занимающейся реализацией продовольственных и промышленных товаров, в последнее время он высказывал близким опасения в обнаружении недостатков в финансово-хозяйственной деятельности компании и переживал за результаты предстоящей проверки со стороны контрольного государственного органа.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Владимирская служба новостей