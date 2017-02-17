Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества

Сегодня во Владимире состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества. В нем примут участие председатель комитета по социальной политике областной администрации Елена Сергеева, участники боевых действий в Афганистане, Алжире, Сирии, Вьетнаме, Кубе, Чечне и других «горячих точках», руководители областных и районных организаций воинов-интернационалистов, представители общественных организаций из городов и районов 33-го региона.

В ходе мероприятия состоится награждение Почётными грамотами и Благодарственными письмами администрации Владимирской области активистов общественных организаций – за результативную работу по консолидации ветеранского движения, активное участие в патриотическом воспитании и активную гражданскую позицию.

Автор: Владимирская служба новостей