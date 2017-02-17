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Новости
17.02.2017 08:21

Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества
Сегодня во Владимире состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества. В нем примут участие председатель комитета по социальной политике областной администрации Елена Сергеева, участники боевых действий в Афганистане, Алжире, Сирии, Вьетнаме, Кубе, Чечне и других «горячих точках», руководители областных и районных организаций воинов-интернационалистов, представители общественных организаций из городов и районов 33-го региона.
В ходе мероприятия состоится награждение Почётными грамотами и Благодарственными письмами администрации Владимирской области активистов общественных организаций – за результативную работу по консолидации ветеранского движения, активное участие в патриотическом воспитании и активную гражданскую позицию. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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