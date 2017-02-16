«Большой Владимирский тракт»

17-18 февраля в деревне Крутово Петушинского района пройдёт 13-й турнир по экипажной езде «Большой Владимирский тракт», в ходе которого будет разыгран Кубок Губернатора для русских троек.

В турнире будут представлены все типы запряжек и экипажей. В программе мероприятия – паркур для русских троек и фигурная езда на санях, ярмарка сувениров, народных промыслов и фермерской продукции, а также зимние развлечения. Бега в поле «взапуски», в которых могут принимать участие только профессиональные троечные запряжки, будут проводиться в зависимости от погодных условий.

Автор: Владимирская служба новостей