Перед судом предстанет председатель ТСЖ

В Петушинском районе перед судом предстанет председатель одного из районных ТСЖ. Его обвиняют в растрате денежных средств. По данным регионального Управления МВД, в апреле 2015 года мужчина оплатил из своего кармана штраф за неуборку придомовой территории. И с целью возмещения понесенных расходов он дал указание бухгалтеру о выплате ему денег из кассы ТСЖ, приложив в качестве отчетного документа ранее оплаченную квитанцию. Материальный ущерб составил более 5 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей