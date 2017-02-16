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Новости
16.02.2017 12:30

Перед судом предстанет председатель ТСЖ
В Петушинском районе перед судом предстанет председатель одного из районных ТСЖ. Его обвиняют в растрате денежных средств. По данным регионального Управления МВД, в апреле 2015 года мужчина оплатил из своего кармана штраф за неуборку придомовой территории. И с целью возмещения понесенных расходов он дал указание бухгалтеру о выплате ему денег из кассы ТСЖ, приложив в качестве отчетного документа ранее оплаченную квитанцию. Материальный ущерб составил более 5 тысяч рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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