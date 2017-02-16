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16.02.2017 11:56

Областной суд отклонил апелляцию бывшего директора «Автоприбора»
Областной суд отклонил апелляцию бывшего директора «Автоприбора». Напомним, Алексею Мельникову дали 4 года условно за неуплату налогов и освободили по амнистии. На пересмотре приговора настаивала сторона защиты и прокуратура. По мнению обвинения, условный срок — слишком мягкое наказание. Между тем адвокаты настаивали на невиновности Мельникова. Однако суд оставил все без изменения. Приговор вступил в законную силу. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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