Областной суд отклонил апелляцию бывшего директора «Автоприбора»

Областной суд отклонил апелляцию бывшего директора «Автоприбора». Напомним, Алексею Мельникову дали 4 года условно за неуплату налогов и освободили по амнистии. На пересмотре приговора настаивала сторона защиты и прокуратура. По мнению обвинения, условный срок — слишком мягкое наказание. Между тем адвокаты настаивали на невиновности Мельникова. Однако суд оставил все без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Автор: Владимирская служба новостей