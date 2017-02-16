Во Владимире презентован технопарк «Кванториум-33»

Во Владимире презентован региональный детский технопарк «Кванториум-33». Он создан на базе Владимирского института развития образования. На его территории разместились хай-тек цех, биотехнологическая лаборатория, робототехническая, авиамодельная и дизайнерская мастерские, площадка для испытания устройств и механизмов, презентационный зал и медиа-библиотека с зоной отдыха.

В детском технопарке юные авторы при наставничестве молодых педагогов могут моделировать и запускать летательные аппараты, проводить исследования по экологии и генетике, осваивать на практике передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования.

Пять направлений научно-технического творчества детей - «Биоквантум», «Промышленный дизайн», «Дополненная и виртуальная реальность», «Аэроквантум», «Робототехника» - были выбраны не случайно, а на основании изучения потребностей 33-го региона в кадрах для высокотехнологичного производства.

Всего в России 36 технопарков «Кванториум».

Автор: Владимирская служба новостей