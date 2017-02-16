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Новости
16.02.2017 11:48

Во Владимире презентован технопарк «Кванториум-33»
Во Владимире презентован региональный детский технопарк «Кванториум-33». Он создан на базе Владимирского института развития образования. На его территории разместились хай-тек цех, биотехнологическая лаборатория, робототехническая, авиамодельная и дизайнерская мастерские, площадка для испытания устройств и механизмов, презентационный зал и медиа-библиотека с зоной отдыха. 
В детском технопарке юные авторы при наставничестве молодых педагогов могут моделировать и запускать летательные аппараты, проводить исследования по экологии и генетике, осваивать на практике передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования.
Пять направлений научно-технического творчества детей - «Биоквантум», «Промышленный дизайн», «Дополненная и виртуальная реальность», «Аэроквантум», «Робототехника» - были выбраны не случайно, а на основании изучения потребностей 33-го региона в кадрах для высокотехнологичного производства. 
Всего в России 36 технопарков «Кванториум». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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