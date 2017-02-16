Владимир Путин наградил супругов из Петушков орденом «Родительская слава»

Владимир Путин подписал Указ о награждении супругов Рогачёвых из города Петушки орденом «Родительская слава».

Александр и Татьяна женаты более 20 лет. Они воспитывают 10 своих детей от 2 до 19 лет. Старшие дочери - студентки вузов, пятеро ребят – школьники, трое - малыши-дошколята.

Родители достигли больших успехов в их воспитании: все дети характеризуются наилучшим образом. Прекрасно учатся, отличаются примерным поведением, занимаются спортом и творчеством, активно участвуют в общественной жизни.

Сам отец семейства, Александр Рогачёв, - член общешкольного родительского комитета.

Автор: Владимирская служба новостей