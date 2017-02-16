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Новости
16.02.2017 11:45

Владимир Путин наградил супругов из Петушков орденом «Родительская слава»
Владимир Путин подписал Указ о награждении супругов Рогачёвых из города Петушки орденом «Родительская слава».
Александр и Татьяна женаты более 20 лет. Они воспитывают 10 своих детей от 2 до 19 лет. Старшие дочери - студентки вузов, пятеро ребят – школьники, трое - малыши-дошколята.
Родители достигли больших успехов в их воспитании: все дети характеризуются наилучшим образом. Прекрасно учатся, отличаются примерным поведением, занимаются спортом и творчеством, активно участвуют в общественной жизни. 
Сам отец семейства, Александр Рогачёв, - член общешкольного родительского комитета.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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