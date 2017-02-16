Жительница Киржача осуждена за незаконной подключение к сети газоснабжения

Жительница Киржача осуждена за незаконной подключение к сети газоснабжения. По данным пресс-службы «Газпром межрегионгаз Владимир», в июне 2012 года женщине отключили газ из-за неисправности плиты. Газовики установили заглушку и опломбировали кран. Однако в июне 2016 года знакомый хозяйки сорвал запорное устройство и подключил плиту к газовой трубе при помощи шланга. Незаконная врезка была обнаружена в декабре 2016 года. Своими действиями женщина нанесла газоснабжающей компании ущерб почти в 35 тысяч рублей.

Суд назначил ей 200 часов исправительных работ.

Отметим, ежегодно во Владимирской области выявляются десятки фактов самовольных подключений к газовым сетям. Так, в прошлом году газовики обнаружили 219 несанкционированных врезок в жилом секторе. В январе этого года выявлено уже 39 случаев самовольных подключений абонентов к сети газоснабжения. В 2016 году по заявлениям компании «Газпром межрегионгаз Владимир» в регионе было возбуждено 7 уголовных дел. В пяти случаях расхитители газа приговорены к внушительным штрафам, еще один злоумышленник ожидает судебного решения.

Автор: Владимирская служба новостей