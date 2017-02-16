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Новости
16.02.2017 10:07

Президент наградил школьника из Гусь-Хрустального государственной наградой
Владимир Путин подписал Указ о присуждении государственной награды школьнику из Владимирской области. Медаль «За спасение погибавших» вручена учащемуся Курловской школы №1 Гусь-Хрустального района Глебу Фионину.
Напомним, 9 мая прошлого года 15-летний подросток спас на пожаре целую семью. Он помог выбраться из горящего дома двум женщинам и четырехлетней малышке. 
За этот подвиг молодой человек уже награжден Благодарностью администрации области и Почётной грамотой регионального отделения МЧС. Кроме того, Глеб стал победителем VIII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в номинации «Дети-герои».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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