Президент наградил школьника из Гусь-Хрустального государственной наградой

Владимир Путин подписал Указ о присуждении государственной награды школьнику из Владимирской области. Медаль «За спасение погибавших» вручена учащемуся Курловской школы №1 Гусь-Хрустального района Глебу Фионину.

Напомним, 9 мая прошлого года 15-летний подросток спас на пожаре целую семью. Он помог выбраться из горящего дома двум женщинам и четырехлетней малышке.

За этот подвиг молодой человек уже награжден Благодарностью администрации области и Почётной грамотой регионального отделения МЧС. Кроме того, Глеб стал победителем VIII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в номинации «Дети-герои».

Автор: Владимирская служба новостей