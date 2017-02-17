6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
17.02.2017 09:06

«Центру классической музыки» - 25-лет
«Центру классической музыки» - 25-лет. В честь этого события сегодня в Зале классической музыки состоится праздничный концерт. Вниманию публики будут представлены вокально-симфоническое сочинение итальянского композитора Джованни Перголези, а также поэма для солистов, хора и симфонического оркестра "Колокола" Сергея Рахманинова на слова Эдгара По в переводе Константина Бальмонта. Начало в 18-30.
С момента своего создания Центр размещается в самом «сердце» древнего Владимира. С 2004 года его концертной и репетиционной базой cтала сцена Зала классической музыки, открытого в здании, являющемся памятником архитектуры XIX века – «Доме купца Куликова». 
На сегодняшний день Центр объединяет под своей крышей четыре творческих коллектива: Владимирский камерный хор, Владимирскую капеллу мальчиков, хор девочек и Владимирский Губернаторский симфонический оркестр.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт