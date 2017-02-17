«Центру классической музыки» - 25-лет

«Центру классической музыки» - 25-лет. В честь этого события сегодня в Зале классической музыки состоится праздничный концерт. Вниманию публики будут представлены вокально-симфоническое сочинение итальянского композитора Джованни Перголези, а также поэма для солистов, хора и симфонического оркестра "Колокола" Сергея Рахманинова на слова Эдгара По в переводе Константина Бальмонта. Начало в 18-30.

С момента своего создания Центр размещается в самом «сердце» древнего Владимира. С 2004 года его концертной и репетиционной базой cтала сцена Зала классической музыки, открытого в здании, являющемся памятником архитектуры XIX века – «Доме купца Куликова».

На сегодняшний день Центр объединяет под своей крышей четыре творческих коллектива: Владимирский камерный хор, Владимирскую капеллу мальчиков, хор девочек и Владимирский Губернаторский симфонический оркестр.





Автор: Владимирская служба новостей