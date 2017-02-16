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Новости
16.02.2017 09:02

Во Владимире подведут итоги областного конкурса «Юннат»
Сегодня во Владимирском институте развития образования состоится областная конференция по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса "Юннат - 2017". 
В ней примут участие представители образовательных организаций из 15 муниципальных образований 33-го региона.
В ходе мероприятия будут подведены итоги по 6 номинациям: полеводство; овощеводство; плодоводство; цветоводство и ландшафтный дизайн; личное подсобное и пасечное хозяйство; лекарственные растения.
Победители конкурса будут представлять Владимирскую область на Всероссийском конкурсе «Юннат - 2017» в октябре 2017 года в Москве в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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