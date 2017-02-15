Магистраль в Лакинске стала безопаснее

Во Владимирской области продолжается реконструкция трассы М-7 «Волга» в районе Лакинска.

Как отметил глава администрации Собинского района Александр Разов, за этот год на магистрали в городе не произошло ни одного смертельного ДТП.

На днях власти рассказали об этапах дальнейшей реализации проекта. Всем автомобилистам, следующим в сторону Собинки со стороны Владимира, придется проследовать до Лакинской фабрики, то есть так называемая «петля» до Собинки удлинилась на три с небольшим километра (три-четыре минуты езды). Это сделано по предложению ГИБДД в целях безопасности пешеходов.

Следующим этапом должны стать дорожные работы и в самом Лакинске. Дорожную сеть города необходимо не только привести в порядок после междугородного транзита, но и максимально оптимизировать - сделать так, чтобы можно было удобно перемещаться внутри города без выезда на магистраль.

В 2016 году Лакинску из областного дорожного фонда было направлено 4,6 млн. рублей на осуществление дорожной деятельности. На эти деньги были отремонтированы участки дорог местного значения, проходящие по ул. Лемонтова, Красноармейская, Садовая, Парковый проезд, Горького, проезду от ул.21 партсъезда до ул. Майская.

Автор: Владимирская служба новостей