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15.02.2017 14:20
«Городская ярмарка» …возрождая традиции!»
Сегодня во «Владимирском Экспоцентре» открылась III Выставка-продажа «Городская ярмарка» …возрождая традиции!».
Здесь можно приобрести без торговой наценки овощи, молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, мясные, рыбные изделия и многое другое. Все это представляют предприятия и фермерские хозяйства Владимирской области.
Выставку-продажу сопровождает насыщенная программа мероприятий: презентации и дегустации продукции.
Открыта выставка будет до 18 февраля.
Автор: Владимирская служба новостей