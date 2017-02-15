«Городская ярмарка» …возрождая традиции!»

Сегодня во «Владимирском Экспоцентре» открылась III Выставка-продажа «Городская ярмарка» …возрождая традиции!».

Здесь можно приобрести без торговой наценки овощи, молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, мясные, рыбные изделия и многое другое. Все это представляют предприятия и фермерские хозяйства Владимирской области.

Выставку-продажу сопровождает насыщенная программа мероприятий: презентации и дегустации продукции.

Открыта выставка будет до 18 февраля.

Автор: Владимирская служба новостей