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Новости
15.02.2017 13:16

Оставил сотрудников без зарплаты
Гендиректор вязниковской компании «Пролетарий» не платил сотрудникам зарплату. Без денег два месяца было 90 человек. Общая сумма долга составила 5 миллионов рублей. В дело вмешалась прокуратура.
Гендиректору внесено представление. Также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.
Кроме того, предъявлено 10 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму 527 тысяч рублей.
Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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