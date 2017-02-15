Оставил сотрудников без зарплаты

Гендиректор вязниковской компании «Пролетарий» не платил сотрудникам зарплату. Без денег два месяца было 90 человек. Общая сумма долга составила 5 миллионов рублей. В дело вмешалась прокуратура.

Гендиректору внесено представление. Также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, предъявлено 10 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму 527 тысяч рублей.

Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Автор: Владимирская служба новостей