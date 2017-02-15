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Новости
15.02.2017 13:00

Следователи начали проверку по факту рождения мертвого ребенка
Следователи начали проверку по факту рождения ребенка без признаков жизни. Трагедия произошла накануне в Александровском районе. По данным следствия, утром девушка пошла в туалет, где у нее случился выкидыш. Дедушка убрал плод малыша в пакет и вызвал скорую. Оказалось, что  20-летняя женщина, ранее перенесшая сложную операцию, забеременела в августе прошлого года, но родным об этом не сказала, на учете не состояла и по поводу протекания беременности не наблюдалась.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена медицинская судебная экспертиза, результаты которой позволят ответить на основные вопросы – о причине гибели плода ребенка и был ли он жизнеспособным при рождении.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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