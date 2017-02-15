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Новости
15.02.2017 12:07

Приговор наркодилеру оставили без изменений
В 33 регионе едва не попала крупная партия амфетамина. По данным регионального Управления ФСБ, поставкой наркотиков из Московской области занимался 30-летний ковровчанин. Он начал приобретать психотропное вещество с 2013 года в Ногинске. Часть молодой человек продавал, а часть потреблял сам. В ноябре прошлого года его приговорили к 10,5 годам лишения свободы. На днях приговор был обжалован в апелляционной инстанции. Однако его оставили без изменений. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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