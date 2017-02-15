Приговор наркодилеру оставили без изменений

В 33 регионе едва не попала крупная партия амфетамина. По данным регионального Управления ФСБ, поставкой наркотиков из Московской области занимался 30-летний ковровчанин. Он начал приобретать психотропное вещество с 2013 года в Ногинске. Часть молодой человек продавал, а часть потреблял сам. В ноябре прошлого года его приговорили к 10,5 годам лишения свободы. На днях приговор был обжалован в апелляционной инстанции. Однако его оставили без изменений.

Автор: Владимирская служба новостей