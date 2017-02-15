На Лыбедской магистрали появятся велодорожки

На Лыбедской магистрали появятся велодорожки. Маршрут проляжет от Октябрьского проспекта до площади Фрунзе, сообщает газета "Призыв". В обшей сложности длина трассы составит 6 километров. На эти цели предусмотрено порядка 3 миллионов рублей. Кроме того, удобнее станет и автомобилистам. Чтобы сделать съезд с Лыбедской магистрали в сторону центра безопасным, решено проложить отдельный правый поворот. Без светофоров и разделений.

Автор: Владимирская служба новостей