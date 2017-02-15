К осени в Камешково появится многопрофильный индустриальный парк
К лету этого года в Камешково планируется ввести в эксплуатацию городские очистные сооружения канализации стоимостью более 330 млн. рублей и водозаборные сооружения стоимостью более 255 млн. рублей. Кроме того, до 1 сентября будут достроены инженерные сети и объекты инфраструктуры многопрофильного индустриального парка «Камешково». На его площадке появятся сети водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, две канализационно-насосные станции и центральный пункт распределения электроэнергии.
Напомним, соглашение между администрацией Владимирской области и Фондом развития моногородов было заключено в ноябре 2015 года. По документу, в Камешково должно появится три объекта инфраструктуры, необходимых для привлечения инвесторов. В целом, на реализацию масштабного проекта из Фонда направлено более 636 млн. рублей с соответствующим софинансированием со стороны областной администрации в объёме 216 млн. рублей. Реализация проекта позволит до конца 2020 года создать более тысячи рабочих мест и привлечь более 8,5 млрд. рублей инвестиций.
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