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Новости
15.02.2017 11:38

На пожаре погиб человек
На пожаре погиб человек. Трагедия произошла накануне в поселке Боголюбово. Горела квартира в двухэтажном доме. В результате сгорело имущество и внутренняя отделка на площади 5 квадратных метров. После разбора завалов было найдено тело 50-летнего мужчины. Скорее всего причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Дело в том, что в эту квартиру спасатели выезжали примерно три месяца назад. Тогда из-за непотушенного окурка едва не сгорела кровать. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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