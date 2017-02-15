На пожаре погиб человек

На пожаре погиб человек. Трагедия произошла накануне в поселке Боголюбово. Горела квартира в двухэтажном доме. В результате сгорело имущество и внутренняя отделка на площади 5 квадратных метров. После разбора завалов было найдено тело 50-летнего мужчины. Скорее всего причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Дело в том, что в эту квартиру спасатели выезжали примерно три месяца назад. Тогда из-за непотушенного окурка едва не сгорела кровать.

Автор: Владимирская служба новостей