Накануне из-за непогоды десятки поселков и деревень Владимирской области остались без света. По данным «Владимирэнерго», отключенными оказались подстанции в Кольчугинском, Петушинском, Судогодском, Собинском и Ковровском районах.
Работая всю ночь в усиленном режиме, сетевики восстановили электроснабжение всех обесточенных потребителей. В ликвидации технологических нарушений было задействовано 10 бригад, 10 единиц техники, 26 человек.
Сегодня утром в Судогодском, Собинском, Петушинском районах области отключились три линии, которые питают 16 населённых пунктов. В настоящее время там работают бригады «Владимирэнерго». В первую очередь напряжение подается социально–значимым объектам, которые запитываются от генераторов. Проведение работ осложняется сильными заносами. По оперативной информации на 10-00 электроснабжение потребителей 14 населённых пунктов Собинского и Петушинского районов восстановлено.
Полностью восстановить электроснабжение потребителей планируется к 12-00.
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