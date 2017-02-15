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Новости
15.02.2017 10:25

Школьница, катаясь с горки, попала под машину
Накануне под колеса авто попали три пешехода. Так, в городе Владимир на трассе М7- «Волга» легковушка сбила 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Подобная авария произошла и  в Коврове. Пострадала 37-летняя женщина. А в селе Крутово 12-летняя девочка, катаясь с горки, вылетела на проезжую часть, где ее сбила машина. У школьницы — перелом ключицы. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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