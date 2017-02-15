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Новости
15.02.2017 09:18

Во Владимире откроется детский технопарк "Кванториум-33"
Сегодня губернатор Светлана Орлова примет участие в презентации детского технопарка "Кванториум-33". 
Технопарк во Владимире организован на базе Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой. На территории в полторы тысячи квадратных метров размещаются цех, биотехнологическая лаборатория, робототехническая, авиамодельная и дизайнерская мастерские, площадка для испытания устройств и механизмов, презентационный зал и медиа-библиотека с зоной отдыха.
В ходе осмотра мастерских и лабораторий «Кванториума» его воспитанники расскажут гостям о том, чему уже научились - площадка работает с сентября, - и поделятся планами на будущее. 
Кроме того, в рамках мероприятия состоится церемония награждения талантливых детей и их руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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