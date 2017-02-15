Сегодня - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Сегодня - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В честь этой даты сегодня у мемориального комплекса «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспекте состоится митинг, посвященный Дню памяти и 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В нем примут участие ветераны боевых действий, представители власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи.