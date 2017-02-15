6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
15.02.2017 08:23

Сегодня - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Сегодня - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В честь этой даты сегодня  у мемориального комплекса «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспекте состоится митинг, посвященный Дню памяти и 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В нем примут участие ветераны боевых действий, представители власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи. 
Начало — в 12.00.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт