В Муроме перед судом предстанет 20-летняя мошенница

В Муроме перед судом предстанет 20-летняя мошенница. По данным полиции, девушка, будучи директором салона сотовой связи, незаконно присваивала себе деньги компании. Сначала она украла 7 тысяч из выручки, а затем продала более 20 сотовых телефонов, не внеся за них деньги в кассу, а положив их себе в карман. Общая сумма ущерба составляет более 70 тысяч рублей.

В отношении девушки возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей