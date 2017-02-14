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Новости
14.02.2017 12:16

В Муроме перед судом предстанет 20-летняя мошенница
В Муроме перед судом предстанет 20-летняя мошенница. По данным полиции, девушка, будучи директором салона сотовой связи, незаконно присваивала себе деньги компании. Сначала она украла 7 тысяч из выручки, а затем продала более 20 сотовых телефонов, не внеся за них деньги в кассу, а положив их себе в карман.  Общая сумма ущерба составляет более 70 тысяч рублей. 
В отношении девушки возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.   

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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