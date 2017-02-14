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Новости
14.02.2017 11:57

Бюджет области пополнился на 1,3 млрд. руб
Из федерального бюджета Владимирская область получила 1 миллиард 300 миллионов рублей. Накануне депутаты Заксобрания распределили полученный транш. Более 280 миллионов пойдет на завершение строительства Лыбедской магистрали: на участок от площади Фрунзе до Ерофеевского спуска. Часть средств направят на участие региона в госпрограммах («Наш двор», «Парки малых городов», «Местный дом культуры», «Театры малых городов»). Почти 350 миллионов  запланировано на возведение объектов инфраструктуры моногорода Камешково. 100 миллионов рублей выделят на предоставление займов фондам содействия малому и среднему предпринимательству.  Дополнительные средства также удалось направить на строительство шести ФАПов, на реконструкцию спортивно-оздоровительного центра «Олимп» в Собинском районе, Владимирского дома ребенка и на завершение строительства в 2017 году Вязниковского дома-интерната. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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