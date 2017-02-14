С начала года в регионе уже заготовлено более 1400 литров крови
С начала года в регионе уже заготовлено более 1400 литров крови. Донорами стали — более 1700 человек.
Состоялось 20 выездов группы заготовки крови на предприятия и в организации сферы здравоохранения и образования. 450 доноров сдали кровь в мобильном донорском комплексе, что позволило заготовить 210 литров крови.
Напоминаем, что кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5) и в филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4а).
Начинать сдавать кровь можно с 18 лет. Ограничения могут быть связаны с состоянием здоровья. Донор должен быть гражданином РФ и иметь российский паспорт. Еще одно условие – вес не менее 50 кг. Человек может сдавать кровь не чаще, чем раз в два месяца в объеме 450 мл. После каждой кроводачи доноры получают денежную компенсацию и право на отгул с сохраненной заработной платой.
Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по бесплатному телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.
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