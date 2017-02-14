Служебный роман хотя бы раз в жизни заводили 62% владимирцев

Служебный роман хотя бы раз в жизни заводили 62% владимирцев. А четверть опрошенных романтические отношения связывают с коллегой в данный момент. К такому выводу пришли аналитики портала Зарплата.ру. Около 11% флиртуют на работе. 9% состоят в браке с коллегой., а у 19% даже есть дети от сослуживцев. При этом 38% предпочитают не смешивать работу и личную жизнь. По данным исследования, больше остальных к романам на работе склонны IT-специалисты, медработники и сотрудники рекламы. Меньше всего - представители строительной и промышленной сферы. Причина в том, что это в основном мужские коллективы.





Автор: Владимирская служба новостей