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Новости
14.02.2017 11:20

Служебный роман хотя бы раз в жизни заводили 62% владимирцев
Служебный роман хотя бы раз в жизни заводили 62% владимирцев. А четверть опрошенных романтические отношения связывают с коллегой в данный момент. К такому выводу пришли аналитики портала Зарплата.ру. Около 11% флиртуют на работе. 9% состоят в браке с коллегой., а у 19% даже есть дети от сослуживцев. При этом 38% предпочитают не смешивать работу и личную жизнь. По данным исследования, больше остальных к романам на работе склонны IT-специалисты, медработники и сотрудники рекламы. Меньше всего - представители строительной и промышленной сферы. Причина в том, что это в основном мужские коллективы.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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