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Новости
14.02.2017 10:11

Во Владимирской области открывается частный психоневрологический интернат
Сегодня состоится подписание трёхстороннего договора о государственно-частном партнёрстве между департаментом социальной защиты населения, департаментом здравоохранения и компанией «Мико» по предоставлению жителям Владимирской области социальных услуг в стационарной форме.
В рамках договора предусмотрено проживание людей, страдающих психоневрологическими заболеваниями, в частном стационаре в комфортных условиях.
Контроль за качеством предоставляемых социальных услуг будет осуществляться департаментами здравоохранения и социальной защиты населения администрации области. Заезд первых пациентов состоится уже завтра.
Церемония подписание договора состоится в 14.00.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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