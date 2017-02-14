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Новости
14.02.2017 09:49

В ряде школ и детских садов региона введен карантин
За прошедшую неделю в 33 регионе в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 12,5 тысяч человек, около 9 тысяч из которых — дети. «Гонконгским» гриппом заболели 9 человек, у 8-ми обнаружен грипп В. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где  в лечебные учреждения обратилось более 3,5 тысяч человек, а также в  Кольчугинском, Гусь-Хрустальном и Гороховецком районах. 
С учетом заболеваемости детей и в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний во Владимирской области были частично закрыты 2 детских сада в Кольчугинском р-не, 2 школы в Гороховецком, 4 школы в Гусь-Хрустальном р-не и 1 школа в г. Владимире.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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