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Новости
13.02.2017 16:54

Сотрудники «скорой» проигнорировали вызов. Женщина скончалась на улице.
Сотрудники «Скорой помощи» проигнорировали вызов. По данным следствия, 31 декабря в Кольчугино местная жительница обнаружила у подъезда дома лежащую  на земле без верней одежды женщину. Она сразу вызвала медиков. Однако медицинский сотрудник отказала в направлении бригады, сославшись на отсутствие свободных машин, нехватку кадров и загруженность по вызовам. Тогда женщину решили занести в подъезд.  «Скорая» так и не приехала, а спустя время пострадавшая скончалась. Причиной смерти стало сильное переохлаждение организма.       
На стадии доследственной проверки установлено, что на «скорой» дежурило три бригады и у медицинского работника как минимум дважды была реальная возможность направить специалистов для оказания помощи женщине.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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