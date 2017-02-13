Сотрудники «скорой» проигнорировали вызов. Женщина скончалась на улице.

Сотрудники «Скорой помощи» проигнорировали вызов. По данным следствия, 31 декабря в Кольчугино местная жительница обнаружила у подъезда дома лежащую на земле без верней одежды женщину. Она сразу вызвала медиков. Однако медицинский сотрудник отказала в направлении бригады, сославшись на отсутствие свободных машин, нехватку кадров и загруженность по вызовам. Тогда женщину решили занести в подъезд. «Скорая» так и не приехала, а спустя время пострадавшая скончалась. Причиной смерти стало сильное переохлаждение организма.

На стадии доследственной проверки установлено, что на «скорой» дежурило три бригады и у медицинского работника как минимум дважды была реальная возможность направить специалистов для оказания помощи женщине.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей