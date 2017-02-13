13.02.2017 16:41
«МегаФон» рассказал о том, как быстрее всех найти подарок для любимого человека, а заодно и самого любимого человека
Мобильный оператор «МегаФон» и креативное агентство Instinct представляют новую рекламную кампанию, посвященную уникальной возможности при покупке одного смартфона получить второй со скидкой до 50%.
Абоненты «МегаФона» быстрее всех решают вопрос о том, что подарить на праздник любимому человеку. И любимого человека тоже находят быстрее всех. И пусть еще секунду назад ваш любимый человек и не подозревал о том, что он в вас влюблен: большое и светлое чувство нагрянет к нему поистине молниеносно. Потому что перед самым быстрым интернетом в стране от «МегаФона» в новом смартфоне еще никто не устоял.
Об этом новый минифильм оператора, который снял режиссер Александр Котт («Елки 5», «Обратная сторона Луны», «Брестская крепость»).
Героями ролика стали актеры Дмитрий Хрусталев и Екатерина Скулкина.
«Приближаются три разных праздника – 14 и 23 февраля, 8 марта. И универсальным подарком как мужчинам, так и женщинам, станет смартфон. Да и одним презентом тут не обойтись. Мы решили не только рассказать о том, что в наших салонах можно выгодно приобрести новые гаджеты, но и напомнить россиянам не забыть сделать подарки сразу всем любимым», - говорит Александр Фетисов, директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон».
Ролик можно посмотреть на официальном канале «МегаФон» в Youtube.
Состав творческой группы:
МегаФон (клиент)
Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям – Снежана Черногорцева
Директор по маркетингу на массовом рынке – Александр Фетисов
Руководитель по бренду и интегрированным коммуникациям – Андрей Литвинов
Продюсер – Александра Потапова
Instinct (креатив)
Креативные директора – Роман Фирайнер, Ярослав Орлов
Копирайтеры – Евгения Бабиор, Любовь Лямкина
Арт-директор – Нина Вилисова
Старший менеджер по стратегическому планированию – Евгения Басенко
Руководитель отдела по работе с клиентами – Сандра Капчиц
Руководитель группы по работе с клиентами – Елена Смирнова
Старший менеджер по работе с клиентами – Анна Афендулиди
Artworks film (продакшн)
Режиссер - Александр Котт
Оператор – Владислав Опельянц
Автор: Владимирская служба новостей