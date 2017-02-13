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13.02.2017 14:50
Во Владимире - ухудшение погодных условий
По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром 14-го февраля во Владимире и по области ожидается снег, местами сильный.
В первой половине дня, 14-го февраля, с сохранением до конца дня и в ночь на 15-е февраля во Владимире и по области ожидается усиление северо-западного ветра (порывы 17-22 м/с.).
Ожидается метель, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы.
Такие погодные явления способствуют возникновению чрезвычайных происшествий. Просим водителей и пешеходов учитывать метеорологическую обстановку, проявлять предельную осторожность.
О происшествиях, а также о высокой вероятности их возникновения следует сообщать по телефонам экстренных служб – 101, 112.
Автор: Владимирская служба новостей