Трагедия на "Лыжне России" в Коврове

Трагедия на "Лыжне России" в Коврове. Накануне на 74 году жизни скоропостижно скончался председатель Общественного Совета, депутат Совета народных депутатов Коврова третьего, пятого и шестого созывов, ведущий сотрудник, главный специалист отдела главного технолога Центра нанотехнологий ГКНПЦ им. М.В. Хруничева КБ «Арматура» Александр Волгин, сообщает портал iKovrov. Это случилось на спортивном празднике, посвященном "Лыжне России", который проходил в "Доброграде".Он умер прямо на лыжне, принимая участие в гонках. Скорая помощь констатировала мгновенную смерть.

Прощание с Волгиным состоится завтра в 12.00.

Автор: Владимирская служба новостей