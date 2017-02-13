6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
13.02.2017 12:21

Трагедия на "Лыжне России" в Коврове
Трагедия на "Лыжне России" в Коврове. Накануне на 74 году жизни скоропостижно скончался председатель Общественного Совета, депутат Совета народных депутатов Коврова третьего, пятого и шестого созывов, ведущий сотрудник, главный специалист отдела главного технолога Центра нанотехнологий ГКНПЦ им. М.В. Хруничева КБ «Арматура» Александр Волгин, сообщает портал iKovrov. Это случилось на спортивном празднике, посвященном "Лыжне России", который проходил в "Доброграде".Он умер прямо на лыжне, принимая участие в гонках. Скорая помощь констатировала мгновенную смерть. 
Прощание с Волгиным состоится завтра в 12.00. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт