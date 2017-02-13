Бывшая начальница почты похитила 820 тысяч рублей

В Собинском районе перед судом предстанет бывшая начальница почты. По данным регионального Управления МВД, в период с 6 по 13 сентября прошлого года женщина, используя свое служебное положение, присвоила себе денежные средства в размере более 820 тысяч рублей. Недостача обнаружилась при проведении ревизии. Экс-начальница была оперативно задержана. В квартире у нее полицейские обнаружили 779 тысяч рублей. Часть денег она уже потратила.

Обвиняемая полностью признала свою вину.

Автор: Владимирская служба новостей