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13.02.2017 12:11
Бывшая начальница почты похитила 820 тысяч рублей
В Собинском районе перед судом предстанет бывшая начальница почты. По данным регионального Управления МВД, в период с 6 по 13 сентября прошлого года женщина, используя свое служебное положение, присвоила себе денежные средства в размере более 820 тысяч рублей. Недостача обнаружилась при проведении ревизии. Экс-начальница была оперативно задержана. В квартире у нее полицейские обнаружили 779 тысяч рублей. Часть денег она уже потратила.
Обвиняемая полностью признала свою вину.
Автор: Владимирская служба новостей