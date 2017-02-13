Материнскому капиталу — 10 лет

Материнскому капиталу — 10 лет. В начале 2007 года Пенсионный фонд начал выдавать первые сертификаты. За это время размер маткапитала вырос с 250 до 453 тысяч рублей, а его обладателями стали 64 795 владимирских семей.

Изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Четыре раза Пенсионный фонд выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату: в 2009 и 2010 году по 12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей.

Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий. За все время действия программы благодаря материнскому сертификату свои жилищные условия улучшили 39203 владимирских семей.

На обучение детей ПФР приняло 2011 заявлений и 15 заявлений на перевод средств на накопительную пенсию мамы.

Пенсионный фонд напоминает, что для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Автор: Владимирская служба новостей