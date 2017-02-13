В Камешковском районе торговали просрочкой

В Камешковском районе торговали просрочкой. Нарушения выявила прокуратура. По данным ведомства, в одном из магазинов, хозяйкой которого была Молочкова, были найдены йогурты, плавленый сыр, колбасные изделия и пельмени с истекшим сроком годности.

В отношении предпринимателя было вынесено постановление по делу об административном правонарушении. Женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В настоящее время все нарушения устранены.

Автор: Владимирская служба новостей