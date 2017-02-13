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Новости
13.02.2017 10:13

В Камешковском районе торговали просрочкой
В Камешковском районе торговали просрочкой. Нарушения выявила прокуратура. По данным ведомства, в одном из магазинов, хозяйкой которого была Молочкова, были найдены йогурты, плавленый сыр, колбасные изделия и пельмени с истекшим сроком годности. 
В отношении предпринимателя было вынесено постановление  по делу об административном правонарушении. Женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей. 
В настоящее время все нарушения устранены.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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