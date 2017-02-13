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13.02.2017 10:11
В амбулатории поселка Садовый открылся физиокабинет
Департамент здравоохранения выполнил соответствующее поручение Губернатора области Светланы Орловой, данное главой региона в ходе рабочей поездки в поселок Садовый Суздальского района.
В феврале этого года физиокабинет местной амбулатории возобновил свою работу. Медсестра прошла обучение работе на физиотерапевтическом оборудовании, кабинет был отремонтирован и укомплектован необходимым медицинским оборудованием.
Автор: Владимирская служба новостей