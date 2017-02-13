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Новости
13.02.2017 09:57

Сегодня - Всемирный день радио
Сегодня отмечается Всемирный день радио. В этом году он пройдет под девизом «Радио - это вы». Праздник был учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2011 году. Это связано с тем, что именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН». В СССР и России существует также свой вариант праздника. Он отмечается 7 мая. В этот день физик Александр Попов продемонстрировал первый приемник своего изобретения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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