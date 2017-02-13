Сегодня - Всемирный день радио

Сегодня отмечается Всемирный день радио. В этом году он пройдет под девизом «Радио - это вы». Праздник был учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2011 году. Это связано с тем, что именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН». В СССР и России существует также свой вариант праздника. Он отмечается 7 мая. В этот день физик Александр Попов продемонстрировал первый приемник своего изобретения.

Автор: Владимирская служба новостей