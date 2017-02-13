Кольчугинский «Электрокабель» получил свидетельство Российского Речного Регистра на кабели управления торговой марки НИКИ

АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) получило свидетельство Российского Речного регистра на кабели управления торговой марки НИКИ. Документ дает право использовать данную продукцию для подключения приборов и присоединения различных датчиков и преобразователей на судах гражданского флота РФ.

Российский Речной регистр (РРР) – федеральное автономное учреждение, в задачи которого входит классификация и освидетельствование судов и плавучих объектов. Кольчугинский завод сотрудничает с ним уже более 10 лет. За это время проверку прошли десятки марок кабелей и проводов производства ЭКЗ. В первую очередь речь идет о судовых кабелях, используемых для строительства и ремонта больших и малых речных судов.

В 2016 году «Электрокабель» произвел более 185 километров кабельно-проводниковой продукции, соответствующей требованиям РРР.





«Наличие у «Электрокабеля» свидетельства Российского Речного Регистра на кабели управления торговой марки НИКИ является еще одним конкурентным преимуществом предприятия, наряду с высоким качеством продукции, развитой логистикой и технической гибкостью производства» , - подчеркнул директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.





Отметим, что получение свидетельства РРР на кабели управления НИКИ заняло около двух месяцев. После подачи заявки и подготовки пакета документов эксперт федерального предприятия лично проконтролировал процессы производства и испытаний данной продукции.





«Для оценки соответствия мы предоставили образец кабеля из серийной партии. Он успешно прошел все испытания. Это говорит о том, что наш серийный продукт не отличается от эталонного образца, предоставленного на освидетельствование. Потребитель может быть на 100% уверен в его качестве и соответствию требованиям Российского Речного регистра», - отметила начальник отдела технического контроля АО «ЭКЗ» Марина Киселева.





На ЭКЗ выпускают более 150 видов кабелей управления, порядка 3000 маркоразмеров. Часть из них предназначена для прокладки и эксплуатации в условиях Крайнего Севера (при температуре до минус 60 градусов). На предприятии освоено также производство термостойких кабелей управления (они выдерживают температуру до плюс 110 градусов).

Кроме судостроения, кабели управления НИКИ востребованы в нефтегазодобывающей и химической отраслях, машиностроении, энергетике.

Стоит отметить, что «Холдинг Кабельный Альянс» – единственный в России производит кабели различного назначения, которые можно монтировать при температуре до минус 60 градусов.





«Их прокладка не требует длительного прогрева в отапливаемых помещениях или с помощью электрического тока, поэтому это оптимальный вариант для монтажа и эксплуатации кабельных линий в зимний период. В связи с этим монтажные работы значительно удешевляются и проводятся в более короткие сроки», - пояснил начальник Научно-технологического отдела ПАО «НИКИ г.Томск» Александр Комник.









Автор: Владимирская служба новостей