Небезопасный владимирский общественный транспорт

В прошлом году во Владимире с участием пассажирского транспорта произошло 75 ДТП. Так, с участием транспорта АДМ произошла 21 авария, в трех происшествиях виновато автотранспортное предприятие, троллейбусы оказывались участниками 14 ДТП, в 7 случаях оказались виноваты троллейбусники, транспорт компании «Виктория» 5 раз фигурировал в сводках ДТП, в четырех случаях вина лежит на водителях этого предприятия.

Актуальной остается проблема с травмированием людей в салонах: в 2016-м зафиксировано 45 случаев. Причиной чаще всего становится необоснованный резкий маневр водителей, что приводит к травмированию пассажиров.

Автоперевозчикам рекомендовано устанавливать на автобусах и троллейбусах видеорегистраторы, что в случае ДТП позволит максимально быстро установить виновного. А также усилить работу с кадрами.

Автор: Владимирская служба новостей