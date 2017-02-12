Пытался похитить машину с помощью эвакуатора

В Коврове местный житель пытался похитить машину с помощью эвакуатора. Сотрудники полиции на улице Димитрова обратили внимание на эвакуатор, который загружал автомобиль «ВАЗ-2112». Руководивший погрузкой молодой человек, увидев правоохранителей, попытался убежать, но его задержали. Документов на авто у него не было. Выяснилось, что 22-летний ранее судимый юноша решил сдать чужой автомобиль на металлолом за 5 тысяч рублей. Хозяин машины, который узнал о произошедшем от сотрудников полиции, оценил авто в 30 тысяч. Возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей