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Новости
12.02.2017 15:48

Пытался похитить машину с помощью эвакуатора
В Коврове местный житель пытался похитить машину с помощью эвакуатора. Сотрудники полиции на улице Димитрова обратили внимание на эвакуатор, который загружал автомобиль «ВАЗ-2112». Руководивший погрузкой молодой человек, увидев правоохранителей, попытался убежать, но его задержали. Документов на авто у него не было. Выяснилось, что 22-летний ранее судимый юноша решил сдать чужой автомобиль на металлолом за 5 тысяч рублей. Хозяин машины, который узнал о произошедшем от сотрудников полиции, оценил авто в 30 тысяч. Возбуждено уголовное дело. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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