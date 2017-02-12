«Лыжня России-2017» во Владимире собрала рекордное количество участников

Во Владимире в парке «Дружба» прошла «Лыжня России-2017». По оценке специалистов, 44 тысячи активных болельщиков, любителей и профессионалов лыжного спорта стали участниками захватывающего лыжного действа.

Среди самых маленьких первыми стали Мария Федюхина и Даниил Болотов. Пять километром быстрее всех пробежали Анна Дацук и Руслан Фаддев. Среди взрослых участников первыми к финишу пришли Анастасия Пислякова и Евгений Рудаков. В VIP-забеге лучшими стали Наталья Неманова и Андрей Егоров.

Самыми юными участниками стали трехлетние Вера Рожнова и Егор Боровик. Самыми опытными - Наталья Поняева и Владимир Синицин. Ну а самой спортивной семьей стали владимирцы Сорокины.





Автор: Владимирская служба новостей