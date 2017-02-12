Ковров будет принимать Чемпионат Европы по мотоболу

В следующем году во Владимирской области пройдет Чемпионат Европы по мотоболу. Местом его проведения станет — Ковров. Об этом сообщил директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Сипач. По его словам, изначально планировалось провести соревнования в Ставропольском крае, но наша область смогла отстоять право проведения чемпионата именно у нас.

Сами состязания пройдут в августе 2018 года. В них примут участие сборные Литвы, Франции, Германии, Нидерландов, Белоруссии и России.

Автор: Владимирская служба новостей