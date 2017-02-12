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Новости
12.02.2017 15:35

Ковров будет принимать Чемпионат Европы по мотоболу
В следующем году во Владимирской области пройдет Чемпионат Европы по мотоболу. Местом его проведения станет — Ковров. Об этом сообщил  директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Сипач. По его словам, изначально планировалось провести соревнования в Ставропольском крае, но наша область смогла отстоять право проведения чемпионата именно у нас. 
Сами состязания пройдут в августе 2018 года. В них примут участие сборные Литвы, Франции, Германии, Нидерландов, Белоруссии и России. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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