Во Владимирской области формируется делегация для участия в Дельфийских играх

Во Владимирской области формируется делегация для участия в молодёжных Дельфийских играх России, которые пройдут с 18 по 23 апреля в Свердловской области. Списки должны быть составлены до 28 февраля.

Участвуя в состязаниях, молодые дельфийцы борются за место в индивидуальном зачёте и защищают честь своей малой Родины – по итогам соревнований подводится результаты командного первенства среди субъектов Российской Федерации, показатели которого лягут в основу Дельфийского рейтинга регионов 2017 года.

Соревнования пройдут по 29 номинациям: народное, академическое, сольное и ансамблевое пение; театр; современный, народный и классический танец; цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство; дизайн одежды; тележурналистика; фотография и другие (полный список размещён на сайте delphic.world ).

Лауреаты Игр получат золотые, серебряные и бронзовые медали. Победителей и призёров определит жюри, в состав которого войдет около 100 признанных мастеров искусств, продюсеров, профессоров и докторов искусствоведения.

Автор: Владимирская служба новостей