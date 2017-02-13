Во Владимирском Экспоцентре - «Домашний уют»

На этой неделе во Владимирском Экспоцентре пройдет межрегиональная выставка-ярмарка «Домашний уют». Организатор мероприятия – Торгово-промышленная палата Владимирской области. Будут открыты семь тематических разделов: мебель, текстиль для дома, отделочные материалы, бытовая техника и другие. Посетители получат возможность ознакомиться с новыми тенденциями и приобрести качественные и полезные товары.

Выставка-ярмарка «Домашний уют» - это не только хорошая возможность для продвижения и сбыта товаров и услуг для дома, но и эффективная бизнес-площадка для деловых контактов, коммерческих переговоров и профессионального обмена информацией.

Выставка откроется 15 февраля.





Автор: Владимирская служба новостей