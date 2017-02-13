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Новости
13.02.2017 08:52

Во Владимирском Экспоцентре - «Домашний уют»
На этой неделе во Владимирском Экспоцентре пройдет межрегиональная выставка-ярмарка «Домашний уют». Организатор мероприятия – Торгово-промышленная палата Владимирской области. Будут открыты семь тематических разделов: мебель, текстиль для дома, отделочные материалы, бытовая техника и другие. Посетители получат возможность ознакомиться с новыми тенденциями и приобрести качественные и полезные товары. 
Выставка-ярмарка «Домашний уют» - это не только хорошая возможность для продвижения и сбыта товаров и услуг для дома, но и эффективная бизнес-площадка для деловых контактов, коммерческих переговоров и профессионального обмена информацией. 
Выставка откроется 15 февраля.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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