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13.02.2017 08:52
Во Владимирском Экспоцентре - «Домашний уют»
На этой неделе во Владимирском Экспоцентре пройдет межрегиональная выставка-ярмарка «Домашний уют». Организатор мероприятия – Торгово-промышленная палата Владимирской области. Будут открыты семь тематических разделов: мебель, текстиль для дома, отделочные материалы, бытовая техника и другие. Посетители получат возможность ознакомиться с новыми тенденциями и приобрести качественные и полезные товары.
Выставка-ярмарка «Домашний уют» - это не только хорошая возможность для продвижения и сбыта товаров и услуг для дома, но и эффективная бизнес-площадка для деловых контактов, коммерческих переговоров и профессионального обмена информацией.
Выставка откроется 15 февраля.
Автор: Владимирская служба новостей