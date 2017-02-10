В Гусь-Хрустальном двое мужчин отравились угарным газом

В Гусь-Хрустальном двое мужчин отравились угарным газом. По данным следствия, в начале января женщина обнаружила в квартире сына и супруга без сознания. В доме стоял запах газа. Прибывшие на место сотрудники «скорой помощи» констатировали смерть 51-летнего мужчины и 28-летнего молодого человека. Причиной их гибели стало отравление угарным газом. Вместе с хозяевами погибла и их собака. Проверка показала, что на газовой колонке не сработала защита, также была нарушена работа вентиляции и газоотведения.

По данному факту начата проверка. Возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей